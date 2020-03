Quedlinburg

Harzer Naturparkpreis für Vermittlung von Naturthemen

21.03.2020, 10:12 Uhr | dpa

Wie Natur- und Umweltthemen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kreativ und nachhaltig vermittelt werden können, steht im Mittelpunkt des Harzer Naturparkpreises 2020. Bewerbungen können bis 26. Juni eingereicht werden, teilte der Regionalverband Harz am Samstag in Quedlinburg mit. Jeder könne Vorschläge unterbreiten und Projekte vorstellen, beispielsweise zum Bau von Insektenhotels oder besondere Wanderungen. Eine Jury werde prüfen, inwieweit der Zugang zur Natur gelingt und wie Begegnungen und Erfahrungen in der Natur ermöglicht werden. Der Harzer Naturparkpreis ist mit einem Sachpreis im Wert von bis zu 500 Euro dotiert, hieß es. Das Motto laute "Natur spannend und kreativ vermittelt."

Die Naturparkregion Harz umfasst den Angaben zufolge die Landkreise Goslar, Harz, Mansfeld-Südharz, Nordhausen und Göttingen, die Städte Aschersleben und Seeland (beide Salzlandkreis) sowie der Gemeinde Kalefeld (Landkreis Northeim).