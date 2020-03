Wiesbaden

Lokale in Hessen geschlossen: Lieferservice erlaubt

21.03.2020, 12:23 Uhr | dpa

Restaurants und Gaststätten in Hessen müssen seit 12.00 Uhr am Samstagmittag bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Es wird aber weiter möglich sein, sich Essen zu bestellen und liefern zu lassen. Die schärferen Einschränkungen, welche die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen sollen, hatte das Land am Vortag bekanntgegeben.

Zu den Maßnahmen gehört auch, dass sich nur noch maximal fünf Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, an einem öffentlichen Platz versammeln dürfen. Die Polizeipräsidien appellierten an die Menschen in Hessen, sich an die Regeln zu halten.

Bereits am vergangenen Montag hatten in Hessen die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen; nur eine Notbetreuung wird gewährleistet. Seit Mittwoch dürfen nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Dazu zählen unter anderem Supermärkte, Drogerien, Banken und Baumärkte. Kinos, Museen und andere Freizeiteinrichtungen wurden wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen.

Mit den Maßnahmen will die Landesregierung Ausgangssperren verhindern. Diese wären eine noch weitergehende Maßnahme, um die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 zu verlangsamen.