Kerpen

"Wheelie" mit Motorrad: Mann prallt gegen Schaufenster

21.03.2020, 12:26 Uhr | dpa

Bei dem Versuch, nur auf dem Hinterreifen seines Motorrads zu fahren, ist ein junger Mann gegen eine Schaufensterscheibe geprallt. Der 22-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach hatte er am Donnerstag vor Freunden auf einem Parkplatz in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) mehrere Runden mit seinem Motorrad gedreht. Dabei habe er in jeder Runde einmal den Vorderreifen seiner Maschine vom Boden gelöst und so nur auf dem Hinterrad gestanden. Bei dem dritten sogenannten "Wheelie" habe er die Kontrolle verloren und sei gegen das Schaufenster gefahren.