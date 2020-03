Heimbach

Spaziergänger entdecken Leiche im Rursee

21.03.2020, 15:41 Uhr | dpa

Spaziergänger haben im Rursee in der Gemeinde Simmerath bei Aachen eine Leiche entdeckt. Es handele sich dabei wohl um einen Mann, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Passanten hätten die Leiche am Samstagmittag im Wasser gesichtet. Rettungskräfte bargen den Toten. Er müsse nun identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittle. Die Todesursache war am Samstag zunächst völlig unklar.