Potsdam

Stadt Potsdam: Weitere Einschränkungen wegen Corona-Gefahr

21.03.2020, 19:22 Uhr | dpa

In der Stadt Potsdam gelten für die Bürger wegen der Gefahr durch das Coronavirus ab Sonntag weitere Einschränkungen. Ab dann sei die Außenbestuhlung an Cafés und Restaurants untersagt, kündigte Mike Schubert (SPD), Potsdamer Oberbürgermeister, am Samstag an. Er hoffe, dass die Länder Berlin und Brandenburg zudem eine gemeinsame Regelung zu den Öffnungszeiten von Gaststätten finden, sagte er.

In Berlin wurde unterdessen mitgeteilt, dass Gaststätten mit Tischbetrieb ab Sonntag für den Publikumsverkehr schließen müssen. Sie dürfen aber weiter Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten.

In Potsdam müssen ab Sonntag auch Friseure sowie Nagel-, Tattoo- und Sonnenstudios geschlossen bleiben. Zudem dürften nur noch Lebensmittelgeschäfte öffnen, die Waren der Grundversorgung anbieten. Wein-, Tee- oder Süßigkeitenläden würden nicht darunter fallen.