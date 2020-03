Dresden

Zahl der Corona-Infektionen steigt: 731 Fälle bestätigt

22.03.2020, 14:20 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt in Sachsen weiter deutlich an. Stand Sonntag sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Freistaat bisher 731 Menschen positiv getestet worden, das waren 81 mehr als am Vortag. Innerhalb einer Woche hat sich damit die Zahl der Infektionen vervielfacht. Am vorigen Sonntag hatte das Ministerium noch 99 bestätigte Fälle gemeldet. Ein Corona-Patient aus dem Landkreis Bautzen ist gestorben.