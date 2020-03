Morsbach

Toter nach Brand in Asylbewerberheim: Brandursache unklar

22.03.2020, 16:04 Uhr | dpa

Bei einem Zimmerbrand in einem Asylbewerberheim am Sonntagvormittag in Morsbach (Oberbergischer Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Bewohner seien infolge der Rauchentwicklung leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Als die Feuerwehr am Vormittag am Einsatzort eingetroffen sei, habe ein Zimmer gebrannt und der Rauch habe sich im ganzen Gebäude verteilt. Beim Löschen fanden die Einsatzkräfte den leblosen Mann.

Die verletzten Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt. Wie der Mann ums Leben kam, sei noch unklar. Auch die Brandursache wird laut Polizei noch ermittelt.