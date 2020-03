Wiesbaden

Zahl der Infektionen steigt in Hessen auf mehr als 1200

22.03.2020, 16:12 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Hessen weiter aus. Bis zum frühen Sonntagnachmittag (Stand: 14.00 Uhr) hatten sich 1267 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das waren 101 bestätigte Fälle mehr als am Tag zuvor. Nach Angaben des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration starben bislang drei Personen an den Folgen einer Infektion. Die höchsten Fallzahlen wurden aus Frankfurt am Main gemeldet. Dort sind 148 Menschen erkrankt. Am wenigsten betroffen ist bislang der Werra-Meißner-Kreis mit fünf Corona-Patienten.