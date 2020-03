Wiesbaden

Hessen erlässt wegen Corona-Krise umfassendes Kontaktverbot

22.03.2020, 17:33 Uhr | dpa

Zur Eindämmung der Corona-Krise erlässt Hessen ein weitgehendes Kontaktverbot. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag in Wiesbaden an. Menschen dürften grundsätzlich nur noch alleine aus dem Haus gehen. Wer Unterstützung braucht, dürfe von einer zweiten Person begleitet werden, sagte Bouffier. Familien und häusliche Gemeinschaften dürfen auch weiter gemeinsam nach draußen gehen. Ab wann genau die Vorgaben gelten, müsse noch geklärt werden, sagte ein Regierungssprecher.

Im öffentlichen Raum darf man sich nach den verschärften Regeln nur noch alleine bewegen, wie Bouffier erläuterte. Beispielsweise gebrechliche Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, könnten sich jemand zweiten dazu nehmen. "Diese zweite Person muss nicht aus dem Familienkreis kommen", sagte der Ministerpräsident. Die Regelungen für Familien und Hausgemeinschaften seien lockerer, da beim Zusammenleben ohnehin Infektionen möglich seien, "die man kaum wird verhindern können", erklärte Bouffier.

"Wir sehen, dass wir eine sehr, sehr ernste Lage haben (...) und trotzdem müssen wir besonnen bleiben", mahnte er. Die bisherigen Vorgaben zu den eingeschränkten Kontakten würden von einer ganz großen Zahl der Bürger eingehalten, sagte Bouffier. Bislang waren Gruppen von bis zu fünf Menschen erlaubt.

Bund und Länder haben nach Worten von Bouffier auch vereinbart, dass Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege eingeschränkt werden. Das gelte insbesondere für Friseure, Massagesalons, Tattoostudios und ähnliches. "Die medizinisch notwendigen Behandlungen bleiben möglich", betonte der Ministerpräsident. Dazu zählten etwa medizinische Fußpflege und Physiotherapien.

Das Coronavirus breitet sich unterdessen in Hessen weiter aus. Bis zum frühen Sonntagnachmittag (Stand: 14.00 Uhr) hatten sich 1267 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Das waren 101 bestätigte Fälle mehr als am Tag zuvor. Nach Angaben des Sozialministeriums starben bislang drei Menschen an den Folgen einer Infektion. Die höchsten Fallzahlen wurden aus Frankfurt am Main gemeldet. Dort sind 148 Menschen erkrankt. Am wenigsten betroffen ist bislang der Werra-Meißner-Kreis mit fünf Corona-Patienten.