Emden

Naturschützer besorgt über Pläne zu Außenemsvertiefung

23.03.2020, 06:34 Uhr | dpa

Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung in die geplante Vertiefung der Außenems - Grund zur Sorge für Naturschützer. In der trichterförmigen Mündung zum Meer soll laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee auf einer Strecke von knapp 13 Kilometern die Fahrrinne um einen Meter vertieft werden. "Wir haben ja schon die große Problematik in der Tideems, dass die Flut- und Ebbströme sich total verändert haben und dadurch sehr viel Schlick eingetragen wird", sagte Elke Meier vom Nabu Niedersachsen mit Blick auf dortige Vertiefungsmaßnahmen. Die Sedimente lösen sich auch im Wasser, was zu einem geringen Sauerstoffgehalt führt - Lebewesen können sich zum Teil nicht mehr ansiedeln.

Laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland und Papenburg ist die Vertiefung nötig, damit Automobiltransporter den Hafen ansteuern können. "Damit werden rund 10 000 Arbeitsplätze in der Hafenwirtschaft Emdens gesichert", betonte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Anfang März. Damals wurde die Verständigung bei strittigen Fragen verkündet. Nun soll bis Ende 2022 das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen werden.