Wiesbaden

Handel profitiert von Internet- und Versandgeschäft

23.03.2020, 14:31 Uhr | dpa

Der hessische Einzelhandel hat zu Jahresbeginn steigende Erlöse und mehr Mitarbeiter verzeichnet. Der Umsatz im Januar legte gemessen am Vorjahresmonat preisbereinigt um 2,7 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten sei um 0,4 Prozent gestiegen. Die Ausbreitung des Coronavirus habe im Januar noch keine Auswirkungen auf den Einzelhandel in Hessen gehabt.

Wachstumstreiber der Branche waren nach Angaben der Statistiker der boomende Internet- und Versandhandel. Zudem habe der Verkauf von Informations- und Kommunikationstechnik zu dem Umsatzplus des hessischen Einzelhandels beigetragen.