Offenbach am Main

89 Jahre alter Corona-Infizierter in Offenbach gestorben

23.03.2020, 16:03 Uhr | dpa

In Offenbach ist ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Der 89-Jährige habe mehrere Vorerkrankungen gehabt, teilte die Stadt am Montag mit. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, war den Angaben zufolge unklar. Er starb am Sonntag. Insgesamt wurden bis zum Montag in Offenbach elf weitere Menschen positiv auf das Virus getestet. Zehn von ihnen sind in häuslicher Quarantäne, einer liegt im Krankenhaus.