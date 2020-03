Potsdam

Corona-Risikogebiet: Urlaubsrückkehrer ohne Auffälligkeiten

23.03.2020, 17:37 Uhr | dpa

Nach der Landung einer Linienmaschine auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld aus dem Corona-Risikogebiet Ägypten ist bei rund 200 Urlaubern keine Auffälligkeit festgestellt worden. Das habe eine Amtsärztin erklärt, nachdem sie die Passagiere am Sonntag am Flughafen angeschaut und befragt hatte, berichteten das Brandenburger Gesundheitsministerium und der Landkreis Dahme-Spreewald, auf dessen Gebiet der Airport liegt, am Montag. Auf das neuartige Virus Sars-CoV-2 wurden die Passagiere allerdings nicht getestet. Zudem mussten sie sich vor Ort auch nicht in Quarantäne begeben, da es sich nicht um ein Flugzeug im Rahmen der Rückholaktion für deutsche Touristen der Bundesregierung handelte, wie zunächst gedacht.

Zuvor hatte es geheißen, alle Passagiere seien im Rahmen der Rückholaktion angekommen und müssten in Quarantäne, da Ägypten laut dem Robert Koch-Institut (RKI) zu den Coronavirus-Risikogebieten gehört.

Nach Angaben des Landkreise hatten die Ägypten-Urlauber die vom RKI geforderten Aussteigerkarten ausgefüllt, die nun 30 Tage beim Landkreis hinterlegt seien. Anschließend seien sie belehrt worden, soziale Kontakte zu meiden und hätten dann den Weg nach Hause antreten können, sagte eine Sprecherin.

Das Gesundheitsministerium in Potsdam forderte mit Blick auf die Rückkehrer eine klare Definition vom Bund. Sprecher Gabriel Hesse sagte: "Wir brauchen hier eine bundesweit einheitliche Regelung zum Umgang mit Touristen, die aus Risikogebieten zurückkehren, unabhängig davon, ob sie im Rahmen der konzentrierten Rückholaktion des Bundes ankommen oder mit einem Linienflug." Es würden noch weitere Flugzeuge ankommen. "Wir sehen da ein großes Problem."