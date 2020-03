Weinheim

200 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Weinheim

23.03.2020, 17:49 Uhr | dpa

Bei einem Dachstuhlbrand in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehr als 200 000 Euro entstanden. Die Bewohner waren nicht daheim, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als das Feuer am Vormittag ausbrach, befanden sich aber zwei Hunde in dem Wohnhaus. Tierretter brachten sie in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit 45 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Bewohner können derzeit nicht in das Haus zurück. Sie wurden in einer Wohnung untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.