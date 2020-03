Jena

Bessere Absicherung für Ärzte in Corona-Krise gefordert

23.03.2020, 18:49 Uhr | dpa

Ärzte in Rente und Medizinstudenten sollten bei einem freiwilligen Einsatz in der Coronavirus-Krise besser abgesichert werden. Das hat die Landesärztekammer Thüringen gefordert. Bislang hätten sich mehr als 110 nicht berufstätige Ärzte auf ihre Anfrage zur Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie gemeldet, teilte die Kammer am Montag mit. Diese Ärzte und Medizinstudierenden, die sich freiwillig in der Krise engagierten, sollten eine Haftungsfreistellung und eine Unfallversicherung erhalten, so der Wunsch der Kammer.

"Dies ist unabdingbar notwendig, um überhaupt einen Einsatz erst zu ermöglichen", erklärte die Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen. "Jeder muss für sich hinsichtlich seines eigenen Risikoprofils abwägen, ob und wie er helfen kann." Wie diese Freiwilligen konkret eingesetzt werden könnten, müsse derzeit noch geklärt werden.

Denkbar seien administrative Aufgaben wie ein Einsatz in der Notrufzentrale oder die medizinische Beratung - oder die Unterstützung mobiler Einsatzteams, hieß es bei der Kammer. Diese hatte zuvor rund 1200 Ärzte im Ruhestand mit einer entsprechenden Bitte um Unterstützung angeschrieben.

In der Regel haften etwa Krankenhäuser oder Praxen als Arbeitgeber für dort angestellte Ärzte - falls diesen Fehler in der Behandlung unterlaufen. Gibt es kein solches Arbeitsverhältnis, müssten die Mediziner selbst haften.