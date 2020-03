Bernsdorf

Zwei weitere Corona-Tote in Sachsen: Immer mehr Infizierte

23.03.2020, 18:58 Uhr | dpa

In Sachsen gibt es im Zuge der Coronavirus-Pandemie weitere Todesfälle. Nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden vom Montag sind zwei Patienten an Covid-19 gestorben, die aus Bernsdorf im Landkreis Zwickau stammten. Nähere Angaben zu den Corona-Opfern konnte der Ministeriumssprecher nicht machen. Der Landkreis Zwickau ist mit 175 laborbestätigten Fällen die aktuelle Hochburg der Infektionen im Freistaat. Der erste Tote war am vergangenen Freitag ein Patient in höherem Alter und mit Vorerkrankungen im Landkreis Bautzen.

Auch die Zahl der Corona-Infektionen landesweit ist weiter angestiegen. Nach Ministeriumsangaben sind inzwischen 865 Menschen positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet worden, 134 mehr als am Sonntag. In sieben Fällen ist der klinische Verlauf schwierig. Pro Tag sind im Freistaat rund 1500 Tests möglich, das wird nach Angaben von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) auch voll ausgelastet.

Seit Montag sind in Sachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärfte Regeln in Kraft. Die Wohnung oder das Haus dürfen jetzt nur noch mit einem triftigen Grund verlassen werden. Wer gegen die Allgemeinverfügung verstößt, begeht laut der Regelung eine Straftat. Das Ministerium hat eine Hotline zu der neuen Ausgangsbeschränkung geschaltet, um die zahlreichen Anfragen von Bürgern zu beantworten.