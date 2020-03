Heilbronn

Frau lebensgefährlich verletzt: Kriminalpolizei ermittelt

23.03.2020, 21:46 Uhr | dpa

Eine Frau ist in Heilbronn mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten lebensgefährlich verletzt worden. Die 43-Jährige musste in der Nacht auf Montag mit einer Stichverletzung im Krankenhaus notoperiert werden, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidiums Heilbronn am Abend mitteilten. Die Frau schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Tat sei möglicherweise ein Streit zwischen der Frau und dem alkoholisierten 35-Jährigen vorausgegangen.

Dieser habe unmittelbar nach der Tat den Rettungsdienst verständigt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen ihn. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.