Zwickau

60 Jahre alter Fußgänger angefahren und schwer verletzt

24.03.2020, 07:53 Uhr | dpa

Ein 60-Jähriger ist in Zwickau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe eine Straße überquert, als ihn eine 49-Jährige mit ihrem Auto erfasste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.