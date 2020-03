Pörmitz

A9 nach Lastwagenunfall gesperrt

24.03.2020, 07:56 Uhr | dpa

Nach einem Lastwagenunfall hat sich am Dienstagmorgen ein Stau auf der Autobahn 9 in Richtung München gebildet. Der Laster kam zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz von der Fahrbahn ab und kippte in den Graben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei eingeklemmt und verletzt worden. Die Fahrbahn wurde für die Unfallaufnahme im morgendlichen Berufsverkehr gesperrt. Die Unfallursache war noch unklar.