Dillenburg

Verstöße gegen Kontaktverbot im Lahn-Dill-Kreis registriert

24.03.2020, 12:30 Uhr | dpa

Die Polizei im Lahn-Dill-Kreis hat zahlreiche Verstöße gegen die vom Land Hessen verhängten Kontaktverbote registriert. An den Bahnhöfen in Wetzlar und Dillenburg lösten Polizisten mehrere Personengruppen auf. Auch auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Grünanlagen schritten sie ein, wie die Polizei in Dillenburg am Dienstag mitteilte. "In den meisten Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig und leisteten den Aufforderungen der Sicherheitskräfte Folge", berichtete ein Sprecher. Gegen fünf Männer und zwei Frauen wurde Anzeige erstattet. Sie hatten am Bahnhof in Dillenburg gefeiert und sich zunächst nicht von der Polizei verscheuchen lassen.