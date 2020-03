Poppenhausen (Wasserkuppe)

Anklage gegen Pilot nach Flugzeugunglück auf Wasserkuppe

24.03.2020, 12:39 Uhr | dpa

Knapp eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Flugunfall auf der Wasserkuppe hat die Staatsanwaltschaft Fulda Anklage gegen den Piloten erhoben. Vorgeworfen werde dem 57 Jahre alten Mann fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Luftverkehrs, teilte die Staatsanwaltschaft Fulda am Dienstag mit. Als nächstes wird das Landgericht Fulda über die Zulassung der Anklage und einen Prozess entscheiden.

Bei dem Unglück war am 14. Oktober 2018 in Gersfeld ein Leichtflugzeug über die Landebahn hinausgerast und hatte eine Frau (39) und ihre beiden Kinder (11 und 12) getötet. Der Pilot hatte nach einem Landeversuch auf Hessens höchstem Berg durchzustarten versucht, was ihm aber nicht gelang. Die Maschine durchbrach eine Schranke und erfasste die Passanten auf einem angrenzenden Fußweg.

Zur Begründung der Anklage teilte die Staatsanwaltschaft unter anderem mit: Das Flugzeug sei überladen gewesen. Der Pilot habe es vor dem Flug versäumt, das Gewicht der mit vier erwachsenen Passagieren besetzten Maschine zu überprüfen.