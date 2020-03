Schlangenbad

Taunusgemeinde Schlangenbad meldet ersten Waldbrand 2020

24.03.2020, 14:11 Uhr | dpa

An einer Bundesstraße im Taunus ist ein Waldstück in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr war dies der erste Waldbrand des Jahres in der Gemeinde Schlangenbad. Während der Löscharbeiten wurde die B 260 bei Wambach (Rheingau-Taunus-Kreis) für den Verkehr komplett gesperrt. Den Angaben zufolge brannte es auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern. Wie es zu dem Feuer am Montag kam, war zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.