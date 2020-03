Potsdam

Kenia-Koalition will höheren Rettungsschirm ermöglichen

24.03.2020, 15:43 Uhr | dpa

Der geplante Brandenburger Rettungsschirm von einer halben Milliarde Euro in der Corona-Krise wird höchstwahrscheinlich erhöht. "Wir haben uns heute erstmal darauf verständigt, dass wir bereit sind, bis zu einer Milliarde auch raufzugehen", sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Er verwies auf Hilfen für die Wirtschaft, auf Anschaffungen von medizinischem Material und die Mitfinanzierung der Lohnentschädigung für Eltern, die derzeit Kinder betreuen müssen.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte: "Wir prüfen gerade, ob die 500 Millionen Euro reichen." Grünen-Finanzpolitiker Thomas von Gizycki geht von bis zu einer Milliarde Euro aus: "Die Verdoppelung der Kreditermächtigung ist nötig." Der Landtag will am 1. April über den Nachtragshaushalt entscheiden. Bisher war eine Kreditermächtigung von 500 Millionen Euro für Folgen der Corona-Krise geplant.