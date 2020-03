Straubing

Straubing Tigers holen 16-Jährigen aus Oberliga

24.03.2020, 16:49 Uhr | dpa

Die Straubing Tigers haben Nachwuchshoffnung Adrian Klein für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, kommt der erst 16 Jahre alte Verteidiger aus der Oberliga Süd von den Blue Devils Weiden nach Niederbayern. Klein absolvierte für die Oberpfälzer in der zurückliegenden Spielzeit 44 Partien in der dritthöchsten deutschen Spielklasse und weitere zwölf Spiele in der Deutschen Nachwuchsliga.

"Adrian ist ein sehr talentierter junger Spieler mit viel Potenzial", erklärte der Sportliche Leiter Jason Dunham. "Wir wollen jungen Talenten wie Adrian die Chance geben sich weiterzuentwickeln und ihn bei seinen nächsten Karriereschritten bestmöglich unterstützen."