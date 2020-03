Göttingen

Mutmaßlicher Doppelmörder in Göttingen vor Gericht

25.03.2020, 00:03 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht Göttingen beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Doppelmörder. Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, am 26. September vergangenen Jahres seine 44 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin auf der Straße in Brand gesetzt und dann erstochen zu haben. Anschließend soll er deren 57-jährige Arbeitskollegin getötet haben. Dem Beschuldigten gelang zunächst die Flucht. Er wurde einen Tag später in Göttingen von Polizisten gestellt und überwältigt und sitzt seither in Untersuchungshaft. (Az.: 6 Ks 1/20)