Offenbach am Main

Gefahr für Waldbrände steigt: Förster warten auf Regen

25.03.2020, 05:22 Uhr | dpa

In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr gestiegen. In 8 von 14 Landkreisen wurde am Dienstag Gefahrenstufe vier von fünf ausgerufen, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes sollte die Gefahr auch am Mittwoch weiter ansteigen. "Trockenes Laub, verdorrtes Gras des letzten Jahres und die Sonnenstrahlen reichen aus, dass der Oberboden sehr schnell abtrocknet. Dazu kommt ein schneller Wind und wenig Niederschlag, da ist Vorsicht geboten", sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Schon eine weggeworfene Zigarette am Straßenrand könne einen Brand verursachen.