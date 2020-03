Siegen

Bus prallt in Leitplanke: Fahrer lebensgefährlich verletzt

25.03.2020, 09:02 Uhr | dpa

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Reisebusses ist bei einem Unfall nahe Siegen lebensgefährlich verletzt worden. Sein 34 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Weitere Fahrgäste waren bei dem Unfall am Dienstag nicht in dem Reisebus.

Der Bus war aus bislang noch unklarer Ursache von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte den Angaben zufolge erst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte dann mehrfach gegen die Schutzplanken auf beiden Seiten der Straße und blieb schließlich in der Mittelleitplanke hängen. Von dieser habe sich ein Stück vorne mittig in das Fahrzeug hineingebohrt. Umherfliegende Trümmerteile hätten außerdem einen Lastwagen leicht beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 100 000 Euro.