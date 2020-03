Bodenkirchen

Vater und vierjähriger Sohn sterben bei Wohnhausbrand

25.03.2020, 17:37 Uhr | dpa

Tödliches Brandunglück in Niederbayern: Ein 46 Jahre alter Mann und sein vierjähriger Sohn sind bei einem Feuer in ihrem Zuhause ums Leben gekommen. Die Ursache des Brandes am Mittwoch in dem Einfamilienhaus in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.

Die Mutter habe mit einem ihrer fünf Kinder das Haus noch selbst verlassen können. Dem Vater und den vier weiteren Kindern sei das nicht mehr gelungen. Der Vierjährige starb noch am Unglücksort, der Vater wenig später in einer Klinik.

Die drei weiteren Geschwister erlitten schwere Brand- und Rauchgasverletzungen und befanden sich am Nachmittag noch in kritischem Zustand. Laut Polizei sind die vier überlebenden Kinder - drei Mädchen und ein Bub - zwischen einem Jahr und zwölf Jahren alt.

Ob der Familie die Schulschließungen und Ausgangsbeschränkung im Zusammenhang mit der Corona-Krise zum Verhängnis wurden, lasse sich nicht sagen, so ein Polizeisprecher.