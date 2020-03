Potsdam

Verbraucherzentrale warnt vor "Corona-Abzocke"

25.03.2020, 19:03 Uhr | dpa

Die Verbraucherzentrale Brandenburg warnt vor "Corona-Abzocke". In ihrer Beschwerde-Box berichteten Verbraucher, dass sich auf Internetportalen zunehmend "derzeit heiß gehandelte Waren wie Toilettenpapier und Hefe" zu dreisten Preisen befinden, teilte die Verbraucherzentrale am Mittwoch mit. "Wir raten dazu, diesen unseriösen Geschäftemachern die Grundlage zu entziehen, indem wir alle diese überteuerten Waren nicht kaufen", betonte Juristin Stefanie Kahnert in der Mitteilung. Verbraucher sollten unseriöse Angebote bei den Internetportalen melden.