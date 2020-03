Seelow

Landrat ruft zu Post für Senioren gegen das Alleinsein auf

26.03.2020, 17:43 Uhr | dpa

Zu Briefen und Bildern für Senioreneinrichtungen hat der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland Kinder, Eltern und Erzieher aufgerufen. Die Bewohner der Pflegeeinrichtungen könnten derzeit keinen Besuch bekommen, zu der Angst vor dem Corona-Virus komme die Angst vor dem Alleinsein, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Landrat Gernot Schmidt wandte sich an Eltern und Erzieher: "Schreiben Sie Briefe, lassen Sie Ihre Kinder Bilder malen und schenken Sie denen, die derzeit ohne Besuch sein müssen, Freude."