Wiesbaden

Merck und Henkell spenden 45 000 Liter Desinfektionsmittel

26.03.2020, 17:59 Uhr | dpa

Die Unternehmen Merck und Henkell Freixenet spenden im Kampf gegen die Covid-19--Pandemie rund 45 000 Liter Desinfektionsmittel für Wiesbadener Krankenhäuser. Eine entsprechende Vereinbarung der in Wiesbaden ansässigen Merck Performance Materials und der Sektkellerei wurde am Donnerstag unterzeichnet, wie beide Unternehmen mitteilten. Henkell spende den benötigten reinen Alkohol, während Merck an seinem Produktionsstandort die Weiterverarbeitung übernehme.