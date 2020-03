Waltershausen

Drei Lkw auf A4 zusammengestoßen: Fahrer eingeklemmt

27.03.2020, 09:07 Uhr | dpa

Auf der A4 zwischen Sättelstädt und Waltershausen ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall mit drei Lastern gekommen. Die Lkw seien in Richtung Dresden um kurz nach 6.00 Uhr ineinander gefahren, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Einer der Fahrer sei noch in seinem Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten demnach am Morgen, zu ihm zu gelangen. Die Ursache für den Auffahrunfall war zunächst unklar. Die A4 war am Morgen Richtung Dresden gesperrt, auch wegen eines weiteren Unfalls am frühen Freitagmorgen zwischen den Auffahrten Waltershausen und Gotha-Boxberg. Dort liegt ein umgestürzter Holzkohletransporter quer auf der Fahrbahn.