Halberstadt

Corona-Fall in Zentraler Anlaufstelle für Asylbewerber

27.03.2020, 10:39 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalts Zentraler Anlaufstelle für Asylbewerber gibt es einen Coronafall - deshalb steht die Einrichtung in Halberstadt von sofort an für zwei Wochen unter Quarantäne. Es seien 848 Bewohner von den Maßnahmen betroffen, teilte das Landesverwaltungsamt am Freitag in Halle mit. "Verpflegung und Versorgung ist gesichert", sagte eine Sprecherin. Neuzugänge, von denen es derzeit nur wenige gebe, würden an anderen Orten untergebracht.

Die positiv getestete Person befinde sich derzeit in Halle in Quarantäne, hieß es weiter. Dabei gehe es um einen 27-Jährigen, der seit 18 Monaten in Sachsen-Anhalt sei. Zudem seien 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Quarantänemaßnahmen betroffen.