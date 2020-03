Offenbach am Main

IHK: Azubi-Abschlussprüfungen verschoben

27.03.2020, 12:49 Uhr | dpa

Azubis bekommen bei den Berufsabschlussprüfungen wegen der Corona-Krise mehr Zeit. Die Industrie- und Handelskammern (IHKs) haben die für April und Mai geplanten schriftlichen Berufsabschlussprüfungen für Auszubildende in den Sommer 2020 verschoben. Das teilte unter anderem die IHK Offenbach am Freitag mit.

Teilnehmer, die im Frühjahr 2020 für die Abschlussprüfung Teil 1 angemeldet waren, können ihre Prüfung im Herbst 2020 nachholen. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt. Diese würden zwischen Juni und August nachgeholt, berichtete die IHK Offenbach.

Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach aktuellem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni 2020 nachgeholt. Die Prüfungen für die industriell-technischen Berufe sollen demnach am 16. und 17. Juni 2020 und für die kaufmännischen am 18. und 19. Juni 2020 stattfinden. Die IHK Offenbach informiere ihre Prüflinge und Ausbildungsbetriebe schriftlich.

Bundesweit sind 210 000 Azubis von der Maßnahme betroffen, in Hessen sind es 21 200 Azubis für die Abschluss- und 4000 für Weiterbildungsprüfungen, wie ein Sprecher des Hessischen Industrie- und Handelskammertags in Wiesbaden auf Anfrage sagte.