Dresden

Corona-Krise: Bauern schicken Appell an Regierung

27.03.2020, 13:57 Uhr | dpa

Sachsens Bauern haben einen eindringlichen Appell an die Landesregierung formuliert und angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Krise um Hilfe gebeten. Im Kern geht es darum, wie in den Jahren zuvor genügend ausländische Beschäftigte für die Stammbelegschaft oder als Saisonarbeiter zu bekommen. "Ohne sie wird es nicht gehen, auch wenn wir von Angeboten aus anderen Bereichen überwältigt sind", sagte Manfred Lehmann, Geschäftsführer des Landesbauernbandes, am Freitag auf Anfrage. Dem Verband schweben Anreize und Regelungen vor, die auch für medizinisches Personal oder Pflegekräfte aus Polen oder Tschechien gelten. Sachsen Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) hatte bereits Unterstützung angekündigt.