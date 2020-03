Saarbrücken

Umfrage: Fast alle Unternehmen leiden in der Corona-Krise

27.03.2020, 14:07 Uhr | dpa

Nahezu alle Unternehmen im Saarland leiden bereits unter den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) verzeichnen rund 80 Prozent der Betriebe teils erhebliche Umsatzeinbußen, wie die IHK Saarland am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Jedes vierte Unternehmen bezifferte das Minus auf mehr als 50 Prozent. Besonders betroffen seien der Handel sowie die Hotellerie und Gastronomie, deren Geschäftstätigkeit in weiten Teilen zum Erliegen gekommen ist.

Grund für die weggebrochenen Geschäfte sind die behördlichen Anordnungen im Zuge der Eindämmung des Coronavirus sowie die Schließungen von Produktionen. Sorgen vor einer drohenden Insolvenz haben insgesamt acht Prozent der 120 befragten Unternehmen mit 42 000 Beschäftigten. In einzelnen Branchen sind die Existenzängste größer: In der Hotellerie und Gastronomie befürchten vier von fünf der Unternehmen eine Insolvenz.

Die Unternehmen gaben an, unbürokratische und schnell wirkende Liquiditätshilfen zu brauchen. Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen wurden laut Umfrage weitgehend positiv beurteilt. Beim Soforthilfeprogramm des Landes aber wünsche sich eine große Mehrheit deutliche Nachbesserungen von der Politik, teilte der IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen mit.