Frankfurter Krisenstab zu Corona-Krise wird erweitert

27.03.2020, 15:02 Uhr | dpa

Der Krisenstab zur Hilfe der Frankfurter Wirtschaft in der Corona-Krise wird erweitert: Am Freitag nehmen erstmals auch Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) an der Sitzung des wöchentlich tagenden Gremiums teil, wie ein Stadtsprecher berichtete. Neben Wirtschaftsdezernent Markus Frank, der den Stab gegründet hatte, gehören dem Gremium auch Vertreter der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, der Handwerkskammer Rhein-Main, des Handelsverbands Hessen-Süd, der Agentur für Arbeit, der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände und anderer Organisationen und Verbände an.

Wichtig sei schnelles und transparentes Handeln, sagte Feldmann der Mitteilung zufolge. "Die Betriebe sollen schnellstmöglich und unkompliziert an die von Bund und Land zur Verfügung gestellten Sicherungen gelangen. Zur gleichen Zeit bemühen wir uns, Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der jetzigen Situation so weit wie möglich zu entlasten."

Der Krisenstab plant auch einen Appell an die städtischen Gesellschaften wie den Energielieferant Mainova, um Betrieben und Menschen in Not beispielsweise Stromrückstände zu erlassen oder in Zusammenarbeit mit den Behörden zu stunden. Der gleiche Appell geht den Angaben zufolge an die privaten Vermieter.