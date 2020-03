Dresden

Sachsen will Notabitur vermeiden: Piwarz zuversichtlich

27.03.2020, 15:26 Uhr | dpa

Sachsen will trotz Corona-Krise ein Notabitur für seine Gymnasiasten vermeiden. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) erinnerte am Freitag daran, dass es ein Notabitur letztmals 1945 - zum Ende des Zweiten Weltkrieges - in Deutschland gegeben habe. Es wäre völlig verkehrt, bereits jetzt darüber nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, dass man ein Abitur ohne Prüfungen durchführt. Piwarz ist zuversichtlich, dass die Prüfungen nach Ostern beginnen - wenn die Schulen nach dem Fest wieder planmäßig öffnen. Sollte das nicht möglich sein, würden andere Szenarien greifen: "Zum jetzigen Zeitpunkt halten wir an unseren Planungen fest."