Dynamo-Sponsoren erfüllen trotz Saisonpause ihre Verträge

27.03.2020, 16:56 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden kann trotz der Spielzeitunterbrechung durch die Coronavirus-Pandemie auf die Unterstützung weiterer Sponsoren zählen. Nach dem Hauptsponsor All-inkl.com kündigten auch die Ostsächsische Sparkasse Dresden und die USD Immobilien GmbH an, ihre Verträge für die Spielzeit 2019/20 in vollem Umfang zu erfüllen. Das teilte Dynamo am Mittwoch mit.

Am Dienstag hatte das Präsidium der Deutschen-Fußball-Liga (DFL) eine Verlängerung der Spielzeit-Pause bis mindestens zum 30. April empfohlen. Dynamo hatte bereits zuvor wegen der Aussetzung des Spielbetriebs für einen Großteil seiner Beschäftigten Kurzarbeit eingeführt oder deren Arbeitszeit verkürzt. Profis, Trainerstab und Geschäftsführer verzichten daher aus Solidarität bis zum 30. Juni 2020 auf mehr als 300 000 Euro ihres Gehaltes.