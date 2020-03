Dresden

Appell von Dresdner Oberbürgermeister: Bleibt zu Hause

27.03.2020, 16:56 Uhr | dpa

In einem dringlichen Appell hat Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Landeshauptstädter auch mit Blick auf das Wochenende aufgefordert, zu Hause zu bleiben. "Nutzen Sie das schöne Wetter der kommenden Tage nicht, um sich in großen Gruppen zu treffen!", mahnte er in der am Freitag verbreiteten Erklärung. "Gehen Sie nur mit Mitgliedern Ihres Haushaltes spazieren, besuchen Sie nicht Oma und Opa, Freunde und Bekannte!"

Hilbert verwies darauf, dass noch zu viele Bürger den Ernst der Lage nicht realisierten und sich viele Menschen weiter miteinander treffen. "Wir alle tragen die Verantwortung für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen", sagte er. Es erfordere das Mitwirken aller, um "Schreckensszenarien" zu vermeiden. Zugleich dankte der Rathauschef der Mehrheit der Bürger, die sich vorbildlich an die notwendigen Regeln hielten.