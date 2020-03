Schwerin

Polizei überwacht Einreiseverbot: 740 Fahrzeuge abgewiesen

27.03.2020, 18:25 Uhr | dpa

Zur Durchsetzung des Einreiseverbots für Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei in der ersten Geltungswoche 9029 Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen kontrolliert. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Schwerin weiter mitteilte, durften die Insassen von 740 Fahrzeugen nicht im Land weiterreisen und wurden von den Beamten zurückgeschickt.

In der Vorwoche waren als Reaktion auf die Corona-Epidemie alle touristischen Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern untersagt worden. Die Einhaltung des Verbots wird seit dem 19. März an wichtigen Zufahrtsstraßen zu Bade- und Erholungsorten des Landes von der Polizei überwacht. Dem Vernehmen nach versuchten mit zunehmender Dauer des Verbots immer weniger Autofahrer unberechtigter Weise ins Land zu kommen. Einheimische dürfen sich in Mecklenburg-Vorpommern frei bewegen, sollen aber möglichst auch zu Hause bleiben.