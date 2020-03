Neunkirchen

Werkstattzentrum Reinraum fertigt täglich 400 Schutzmasken

27.03.2020, 18:27 Uhr | dpa

In Zeiten von Corona hat das Werkstattzentrum für behinderte Menschen (WZB) Reinraum in Neunkirchen ganz auf Mundschutzmasken umgestellt. Rund 400 Stück werden derzeit täglich gefertigt, wie die Vertriebsleiterin Isabell Dittmar sagte. Sie gingen unter anderem an Krankenhäuser und Pharmaunternehmen, die im Kampf gegen das Coronavirus Forschung betrieben. "Wir versuchen regional alles zu bedienen, was wir können. Wir geben Gas", sagte sie. Die Mitarbeiter, die aus mehreren Bereichen des WZB in Reinraumwerkstatt und Näherei zusammengezogen wurden, seien auch an Samstagen im Einsatz.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) besuchte am Freitag das Zentrum - und bekam 600 genähte Masken überreicht. Die Masken seien aus einem Polyesterstoff gefertigt, den das WZB sonst zur Fertigung von Hauben, Overalls und Kittel für die Pharma- und Halbleiterindustrie sowie die Forschung nutze. Die Masken seien ohne Filter, dienten aber als regulärer Spuckschutz. Sie könnten mehrfach benutzt - und bis zu 100 Mal aufbereitet werden, sagte Dittmar.

Die rund 60 Mitarbeiter - von Verwaltung bis IT - seien bereits eingearbeitet. Im WZB arbeiten in Nicht-Corona-Zeiten behinderte Menschen der Lebenshilfe. Sie seien aber aus Schutzgründen derzeit freigestellt, sagte sie. Gerade Schutzmasken werden derzeit vielerorts knapp.