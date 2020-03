Wiesbaden

Minister ruft Unternehmen zum Verkauf von Schutzmasken auf

27.03.2020, 19:46 Uhr | dpa

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat angesichts der Corona-Pandemie Unternehmen um den Verkauf von Infektionsschutzmaterial an das Bundesland gebeten. Dringend benötigt würden in den Krankenhäusern beispielsweise Atemschutzmasken, Schutzkittel und Einmalhandschuhe, schrieb er Firmen nach Mitteilung vom Freitag. Der Deutschen Presse-Agentur teilte Al-Wazir am Abend mit: "Die ersten haben sich schon gemeldet!"

Zudem bat der Minister in seinem Schreiben an Unternehmen, "zu prüfen, ob in Ihren Betrieben Produktionslinien, die derzeit stillstehen oder ihre Kapazität nicht ausschöpfen, auf die Herstellung dieser dringend benötigten Artikel umstellen können". Dies könne nicht nur bei der Bewältigung der Pandemie helfen, "sondern auch die Auslastung Ihrer Produktion verbessern".