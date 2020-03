Dresden

Corona: Sachsen stellen im Chat Fragen an Dulig und Köpping

27.03.2020, 20:01 Uhr | dpa

In einem Facebook-Livechat konnten die Menschen in Sachsen am Freitag ihre Fragen zur Corona-Krise an Gesundheitsministerin Petra Köpping und Wirtschaftsminister Martin Dulig (beide SPD) stellen. Zahlreiche Anliegen drehten sich um die Themen Kurzarbeitergeld, wirtschaftliche Sorgen und die geltende Allgemeinverfügung.

"Wir haben ganz viele schwierige Einzelprobleme, die wir jetzt alle Schritt für Schritt lösen müssen", sagte Köpping zu Beginn der einstündigen digitalen Bürgersprechstunde. Im Gespräch lenkte Köpping ein, nicht alle Sorgen der Bürger im Blick gehabt zu haben. So nahm sie unter anderem einen Hinweis auf ausbleibenden Unterricht für gehörlose Kinder zur Bearbeitung mit.

Wirtschaftsminister Dulig betonte auf Nachfrage, dass er sich für eine Erhebung des Kurzarbeitergelds für einkommensschwache Gruppen einsetze. "Ich mach mir vor allem um die Sorgen, die jetzt mit Mindestlohn oder geringem Lohn auf 65 Prozent sind", sagte Dulig. Da aber keiner wisse, wie lange diese Krise andauere, müsse man trotz aller persönlicher Schicksale bedacht haushalten.

Das Minister-Duo verwies darauf, dass gestellte Fragen auch nach Abschluss des Livechats weiter von einem Social-Media-Team beantwortet würden.