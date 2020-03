Rostock

Regierungsappell: "Halten Sie durch, bleiben Sie zu Hause"

28.03.2020, 14:07 Uhr | dpa

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dringend aufgefordert, zu Hause zu bleiben und auch von Familienbesuchen abzusehen. "Wir appellieren insbesondere im Hinblick auf die kommende Frühlingszeit und die anstehenden Ostertage: Halten Sie durch, bleiben Sie zu Hause, damit es zu keiner gefährlichen Beschleunigung der Ansteckung mit dem Coronavirus kommt", hieß es in einer am Samstag verbreiteten Erklärung nach einer Telefonkonferenz der beiden mit den Landräten der Kreise und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte.

Alle bekräftigten zugleich, dass Mecklenburg-Vorpommern für Touristen bis zum 19. April geschlossen bleibe, und auch das Kontaktverbot weiter bestehe. Zudem wurden alle Einwohnerinnen und Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Verwandten von außerhalb aufgefordert, auch von Familienbesuchen abzusehen. "Auch wenn ein Besuch für die Kernfamilie rechtlich nicht verboten ist, sollen diese Besuche nicht stattfinden." Der Schutz der Gesundheit müsse für alle im Vordergrund stehen. "Daher bitten wir auch die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, Besuche innerhalb des Landes zu unterlassen. Denken Sie dabei an ihre Angehörigen, die Sie damit einer erheblichen Gefahr aussetzen."

Es werde keine Aufweichungen der bisher von der Landesregierung und den Kreisen und kreisfreien Städten getroffenen restriktiven Regelungen geben. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes gestattet.

Die Polizei und die Ordnungsbehörden würden weiterhin auf die Einhaltung der bisherigen Regelungen achten. Die überwiegende Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger halte sich an die Regeln. "Dazu sagen wir: Danke und weiter so!"

Auch an die Adressen der Touristen gewandt, heißt es in der Erklärung: "Wir appellieren an die Vernunft aller Menschen, die gerne zu uns ins Land kommen und unsere Einwohner und Einwohnerinnen: Jetzt ist nicht die Zeit zum Reisen!" Als Urlaubsland freue sich Mecklenburg-Vorpommern darauf, seine Gäste nach der Bewältigung der Corona-Krise wieder zu begrüßen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wollte sich am Samstagabend in einer Fernsehansprache zur Situation im Land äußern. In Mecklenburg-Vorpommern war am Samstag ein 57-jähriger Mann im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Es war der erste Corona-Todesfall im Land.