Rostock

Rostocker und Neubrandenburger halten sich an Kontaktverbot

28.03.2020, 14:28 Uhr | dpa

In Rostock und Neubrandenburg halten sich die meisten Menschen nach Angaben der Polizei an das Kontaktverbot wegen der Corona-Epidemie. Wie die Rostocker Polizei am Samstag auf Anfrage mitteilte, befolgen die Einwohner der Hansestadt das Verbot - es lägen keine größeren Sachverhalte vor, hieß es. Ähnlich sieht es in Neubrandenburg aus. Auch dort hat es keine größeren Einsätze gegegeben, wie die Polizei erklärt.