Saarbrücken

669 Corona-Infektionen im Saarland

28.03.2020, 18:26 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Saarland hat sich von Freitag auf Samstag von 614 auf 669 gesteigert. Ebenfalls binnen dieser 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Geheilten, die seit dem ersten Auftreten des Virus positiv getestet worden waren, von 27 auf 36, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Samstag zum Stand 15.00 Uhr mitteilte. Die Zahl der Corona-Toten in dem kleinen Bundesland hatte es am Freitag mit sechs angegeben. Am Samstag machte das Ministerium keine neuen Angaben zu ihrer Anzahl. Von den an Covid-19 erkrankten Saarländern werden 37 stationär behandelt, 14 davon intensivmedizinisch.