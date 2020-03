Mannheim

Handball-Torwart Appelgren nach Corona-Erkrankung wieder fit

28.03.2020, 18:51 Uhr | dpa

Löwen-Torhüter Mikael Appelgren in Aktion. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einer Coronavirus-Infektion ist der schwedische Torhüter Mikael Appelgren von den Rhein-Neckar Löwen wieder gesund. "Ich bin wieder fit. Ich habe das Coronavirus gut bekämpft", sagte der 30-Jährige in einem am Samstag vom Handball-Bundesligisten verbreiteten Video. Er habe bereits drei Tage auf dem Balkon trainiert. Mehrere Spieler des Clubs, darunter die Nationalspieler Patrick Groetzki und Jannik Kohlbacher, waren ebenso wie Trainer Martin Schwalb positiv getestet worden. Die komplette Mannschaft der Löwen befindet sich aktuell in Quarantäne.