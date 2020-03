Leverkusen

22-Jähriger mit Messer getötet: Verdächtiger festgenommen

28.03.2020, 20:39 Uhr | dpa

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Leverkusen ist ein 22 Jahre alter Mann vor einem Wohnhaus erstochen worden. Zeugen hatten am Samstag gesehen, wie der 22-Jährige mit einem 19 Jahre alten Mann in Streit geraten war. Der 19-Jährige habe im Streit ein Messer gezückt und plötzlich mehrfach auf das Opfer eingestochen.

Rettungskräfte reanimierten den 22-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Dort starb er jedoch kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Der 19-Jährige wurde von der Polizei festgenommen.