Dresden

Linke-Agrarexpertin fordert Lösungen für Wochenmärkte

29.03.2020, 11:06 Uhr | dpa

Die Agrarexpertin der Linksfraktion im sächsischen Landtag, Antonia Mertsching, hat die Schließung der Wochenmärkte in Sachsen wegen der Corona-Epidemie kritisiert. "Wochenmärkte sind ein wichtiger Teil der Nahversorgung mit frischen und regionalen Nahrungsmitteln und wichtige Absatzmärkte für Landwirte", sagte sie am Sonntag in Dresden. Die Märkte könnten in derzeit ungenutzte Messe- oder Turnhallen oder auch Lagerhallen verlegt werden. "Dann sind sie praktisch auch nichts anderes als ein Supermarkt, in dem die Abstandsregel organisiert und der Zustrom reguliert werden kann."

Auch das Nutzen leerer Läden in kleineren Orten oder eine Einzäunung der Wochenmarkt-Gelände seien Optionen, sagte sie. Der Freistaat sollte kreative Lösungen fördern, vor allem mit Blick auf die ältere Bevölkerung, die noch gut zu Fuß, aber nicht so digital unterwegs sei. Auch Sachsens Bauern und Handwerk hatten die am vergangenen Dienstag verfügte Schließung kritisiert.